Sassuolo-Spal 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Sassuolo-Spal, 25ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Sassuolo e Spal pronte a scendere in campo per il derby dell’Emilia. Le due formazioni stanno attraversando momenti simili: i neroverdi hanno conquistato una sola vittoria nelle ultime 8 sfide, gli estensi invece hanno vinto una sola gara delle ultime 15 disputate, sempre in Emilia, in trasferta, a Parma. De Zerbi farà a meno degli infortunati Leonardo Sernicola e Marlon, e anche dello squalificato Domenico Berardi. In casa Spal tutti arruolati ad eccezione dello squalificato Schiattarella e degli infortunati Lazzari e Jankovic. Mister Semplici non sarà in panchina a causa di un’operazione per colica addominale: al suo posto il vice Consumi. Restate collegati per tutte le news e gli aggiornamenti su Sassuolo-Spal.

Sassuolo-Spal: tabellino

MARCATORI: 43′ pt Peluso (S)

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Demiral, Peluso, Ferrari; Adjapong, Sensi, Magnanelli, Rogerio; Djuricic, Matri, Boga.. In panchina: Pegolo, Lemos, Lirola, Magnani, Locatelli, Bourabia, Duncan, Scamacca, Di Francesco, Odgaard, Brignola, Babacar.

Allenatore: Roberto De Zerbi

SPAL (4-4-2): Gomis; Cionek, Bonifazi, Felipe, Fares; Kurtic, Murgia, Missiroli, Valoti; Petagna, Floccari. In panchina: Viviano, Poluzzi, Fulignati, Simic, Regini, Vicari, Valdifiori, Costa, Dickmann, Antenucci, Paloschi. Allenatore: Andrea Consumi ARBITRO: Fabio Maresca della sezione di Napoli

NOTE: AMMONITI: Murgia (Sp)

Sassuolo-Spal: diretta live e sintesi

SINTESI PRIMO TEMPO – Gara brutta, senza particolari occasioni da gol. Ritmo lento e gioco che ristagna a centrocampo. La Spal difende con ordine e il Sassuolo ha difficoltà a sfondare. Solo un’occasione alla mezz’ora con una conclusione di Boga. I neroverdi però ci credono di più e la sbloccano a fine primo tempo grazie a un calcio piazzato.

45’+1 – FINE PRIMO TEMPO.

45′ – Un minuto di recupero.

45′ – Risponde la Spal con un colpo di testa di Floccari ma Consigli blocca senza problemi.

43′ – GOL DEL SASSUOLO! Calcio di punizione di Sensi e girata volante di Peluso che non lascia scampo a Gomis.

40′ – Cori dei tifosi della Spal contro Chiesa. «Chiesa tu sei un figlio di pu*****» e poi applausi del settore ospiti.

32′ – Il Sassuolo trova il gol con Demiral ma Maresca annulla per un precedente tocco di mani del difensore turco.

30′ – Prima occasione del match: azione del Sassuolo con Magnanelli, Sensi e Boga, quest’ultimo si accentra e arriva alla conclusione con palla che finisce non troppo lontana dal palo.

26′ – Cartellino giallo per Murgia.

12′ – Gara tattica, con zero emozioni sin qui.

5′ – Rogerio guadagna un angolo. Dal corner Sensi per Boga che anticipa tutti ma non trova la porta.

1′ – E’ iniziata la sfida. Spal con il 4-4-2, Sassuolo con il 3-4-3 con Djuricic nel tridente offensivo.

La partita sta per iniziare: le squadre sono in campo.

Diretta live dalle ore 15

Sassuolo-Spal: formazioni ufficiali

SASSUOLO: Consigli; Demiral, Peluso, Ferrari; Adjapong, Sensi, Magnanelli, Djuricic, Rogerio; Boga, Matri. A disp: Pegolo, Lemos, Lirola, Magnani, Locatelli, Bourabia, Duncan, Scamacca, Di Francesco, Odgaard, Brignola, Babacar.

All. Roberto De Zerbi

SPAL: Gomis; Cionek, Bonifazi, Felipe, Fares; Murgia, Missiroli, Valoti; Petagna, Floccari, Kurtic. A disp: Viviano, Poluzzi, Fulignati, Simic, Regini, Vicari, Valdifiori, Costa, Dickmann, Antenucci, Paloschi. All. Andrea Consumi

Sassuolo-Spal: probabili formazioni e pre-partita

De Zerbi farà a meno degli infortunati Leonardo Sernicola e Marlon, e anche dello squalificato Domenico Berardi. Il tecnico del Sassuolo ha annunciato dei cambiamenti di formazione perché, a suo dire, «qualcuno tira da troppo la carretta». Dovrebbe esserci spazio per capitan Magnanelli: a lasciargli il posto uno tra Sensi e Locatelli. Ferrari scalpita in difesa e potrebbe soffiare il posto a Magnani o a Peluso. In avanti Boga, Babacar e Djuricic. In casa Spal tutti arruolati ad eccezione dello squalificato Schiattarella e degli infortunati Lazzari, Fulignati e Jankovic. Consumi, vice di Semplici, dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-2 (c’è anche l’ipotesi 4-4-2) con Kurtic e Fares esterni di centrocampo e con l’ex Missiroli in cabina di regia. In attacco Paloschi e Petagna.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Adjapong, Magnani, Peluso, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Boga, Babacar, Djuricic. A disposizione: Pegolo, Satalino, Demiral, Lirola, Ferrari, Lemos, Bourabia, Locatelli, Odgaard, Scamacca, Di Francesco, Brignola, Matri. Allenatore: Roberto De Zerbi

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Kurtic, Valoti, Missiroli, Murgia, Fares; Paloschi, Petagna. A disposizione: Gomis, Poluzzi, Regini, Simic, Vicari, Dickmann, Costa, Valdifiori, Antenucci, Floccari. Allenatore: Andrea Consumi

Sassuolo-Spal: precedenti

Sassuolo e Spal si affronteranno quest’oggi per la quarta volta nella loro storia. Infatti, sono solo 3 i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Spal. Nei tre confronti giocati nel massimo campionato, la formazione neroverde è uscita sempre indenne: il Sassuolo è imbattuto nel derby emiliano, avendo vinto due delle tre gare giocate, compreso il match del girone d’andata quando la formazione di De Zerbi si impose al Mazza con il risultato di 0-2 con gol di Adjapong e Matri. Un solo pareggio tra le due squadre, quello nel match del Mapei Stadium di un anno fa.

Sassuolo-Spal: arbitro

Sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere la sfida del Mapei Stadium tra Sassuoloe Spal. Il fischietto napoletano sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Scatragli. Il quarto uomo sarà Marini. Valeri e Marrazzo invece saranno gli addetti al Var. Maresca non ha mai diretto il Sassuolo in questa stagione mentre ha diretto la Spal in occasione della sfida persa con l’Inter. Bilancio completamente negativo per il Sassuolo che con Maresca ha perso 3 sfide su 3 (l’ultima il 6-1 contro la Lazio lo scorso anno). Stesso discorso per la Spal, arbitrata in due occasioni dall’arbitro napoletano: quest’anno con l’Inter e in Lega Pro nel 2011 contro il Lumezzane (sconfitta in entrambi i casi per gli estensi).

Sassuolo-Spal Streaming: dove vederla in tv

Sassuolo-Spal sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.