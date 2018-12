Sassuolo-Torino: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Sassuolo-Torino, 17ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Sassuolo e Torino in campo per stupire e per un posto in Europa. I neroverdi hanno 24 punti in classifica, i granata inseguono a 2 lunghezze. Oggi alle 15 il Mapei Stadium ospiterà l’interessante sfida tra la formazione di De Zerbi e la squadra di mister Mazzarri. Il tecnico neroverde deve fare a meno di Alfred Duncan, Adjapong, Jeremie Boga, Sernicola e Kevin Prince Boateng e deve rinunciare anche allo squalificato Djuricic. Mazzarri invece deve fare a meno del solo Sirigu. De Zerbi, prima della sfida, ha posto l’accento sull’arbitro e sulle lamentele granata: «Lamentele del Toro dopo il derby? Non credo che sia successo solo dopo il derby ma non entro in casa d’altri. Se temo ripercussioni sulla partita contro di noi? Quando hanno espulso Djuricic contro la Fiorentina né io né la società siamo andati a lamentarci, dà un po’ fastidio vedere che altri lo fanno, ma sono contento che ci diriga Banti perché è una garanzia».

Sassuolo-Torino: diretta live e sintesi

Diretta live dalle 15

Sassuolo-Torino: formazioni ufficiali

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Bourabia; Berardi, Matri, Di Francesco. Allenatore: Roberto De Zerbi

Torino (3-5-2): Ichazo; Izzo, Nkoulou, Djidji; Ola Aina, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri

ARBITRO: Banti

Sassuolo-Torino: probabili formazioni e pre-partita

Alfred Duncan, Adjapong, Jeremie Boga, Sernicola e Kevin Prince Boateng e lo squalificato Djuricic compongono la lunga lista di indisponibili nelle fila del Sassuolo. De Zerbi cambierà qualcosa in vista degli impegni ravvicinati con Roma e Atalanta. Probabile conferma della difesa a 4 che ha fatto bene a Frosinone. In mezzo al campo possibili il ritorno dal 1′ minuto di capitan Magnanelli. In avanti Brignola scalpita ma Di Francesco dovrebbe rimanere nel novero dei titolari. Mazzarri invece deve fare a meno del solo Sirigu. Possibili cambi sulle fasce rispetto alla sfida contro la Juventus ma Mazzarri non si è sbilanciato. Al momento Aina e Ansaldi sono in vantaggio su De Silvestri e Berenguer. Ancora out Soriano, in avanti ci sarà spazio per Zaza e Belotti. Panchina per Iago Falque, non al meglio ma pronto a subentrare.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Sensi; Berardi, Babacar, Di Francesco. A disposizione: Satalino, Pegolo, Lemos, Peluso, Magnani, Dell’Orco, Locatelli, Matri, Trotta, Brignola. Allenatore: Roberto De Zerbi.

TORINO (3-5-2): Ichazo; Izzo, N’Koulou, Djidji; Aina, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Gemello, Bremer, De Silvestri, Lyanco, Moretti, Berenguer, Lukic, Parigini, Soriano, Edera, Iago Falque. Allenatore: Walter Mazzarri.

Sassuolo-Torino, i precedenti

Sono 10 i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Torino. L’ultimo successo del Sassuolo contro il Torino in Serie A risale all’aprile 2016, da allora due vittorie granata e due pareggi. In totale 2 vittorie neroverdi, 4 pareggi 4 vittorie granata. Il Torino è imbattuto in casa del Sassuolo in Serie A: al successo per 2-0 nel gennaio 2014 sono seguiti quattro pareggi consecutivi (uno a reti bianche e tre 1-1). Finirà in parità anche quest’anno?

Sassuolo-Torino, l’arbitro

Sarà Luca Banti della sezione di Livorno a dirigere la sfida tra Sassuolo e Torino. Mondin e Prenna saranno gli assistenti, Di Paolo il quarto uomo. Al Var invece ci saranno Aureliano e Bindoni. Sono 9 i precedenti tra l’arbitro toscano e il Sassuolo: in A 5 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte). Nel complesso 9 direzioni (3 in B e una in Coppa Italia): 3 vittorie, 4 pareggi 2 ko. Banti invece ha diretto il Torino per 17 volte e ha incrociato i granata già in questa stagione (pari 2-2 a Bologna). Il bilancio non sorride particolarmente ai granata: 4 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte (2 sconfitte e una vittoria in B).



Sassuolo-Torino Streaming: dove vederla in tv

Sassuolo-Torino sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 4 (canale 254 dello Sky Box, canale 385 del digitale terrestre su Mediaset Premium), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.