Scambio Pellegrini-Spinazzola, chi ci guadagna tra Juve e Roma?

Juventus e Roma hanno chiuso per lo scambio tra Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola: ma chi ci guadagna tra le due squadre?

In meno di 24 ore, Juve e Roma hanno formalizzato l’accordo per il trasferimento di Luca Pellegrini in bianconero e Leonardo Spinazzola in giallorosso (LEGGI QUI PER CIFRE E DETTAGLI). Ma chi ci guadagna veramente tra Juve e Roma?

L’ex Atalanta troverà sicuramente posto nello scacchiere di Paulo Fonseca alla ricerca di un giovane esterno forte che dare il cambio a Kolarov (se rimane) e Florenzi. Per quanto riguarda Luca Pellegrini, invece, siamo sicuri che il passaggio in bianconero possa risultare una spinta in più nella sua carriera?. E’ evidente che, nonostante il talento fatto emergere a Cagliari, Pellegrini difficilmente troverà continuità in maglia bianconera. Più probabile che il giovane laterale sia ceduto in prestito di un anno, magari al Sassuolo, per farlo crescere e maturare al meglio.