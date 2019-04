Sconcerti sull’incontro tra Insigne e Raiola: «Brutte notizie in arrivo per il Napoli»

Sconcerti è deluso dal centrocampista della Fiorentina Veretout: «Quest’anno si è perso, ma la squadra non l’ha aiutato»

Mario Sconcerti è intervenuto nella trasmissione Marte Sport Live per discutere del futuro di Insigne al Napoli: «Incontro tra Mino Raiola e Lorenzo Insigne? Temo che stia per arrivare una brutta notizia per il Napoli. Credo che il ‘Magnifico’ venga ceduto. Raiola è conosciuto per certe operazioni, per i suoi trasferimenti milionari».

Sconcerti continua analizzando la stagione del centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout, autore di un’annata al di sotto delle aspettative: «Lo scorso anno ha giocato bene, quest’anno si è un po’ perso, ma la Fiorentina non lo ha certamente aiutato. I viola hanno molto deluso».