Sconcerti fiducioso: «Il Napoli non avrà problemi a rimontare l’Arsenal»

Sconcerti consiglia la formazione ad Ancelotti: «Io schiererei tutti gli attaccanti, il Napoli ha molti giocatori che possono cambiare la gara»

Mario Sconcerti ha analizzato ai microfoni di Radio Marte la sfida tra Napoli e Arsenal valida per un posto nelle semifinali di Europa League: «Il Napoli ha tutte le qualità per superare il turno ed accedere alle semifinali di Europa League. Non chiamatela però impresa. Gli azzurri devono recuperare il 2-0 subito all’andata. Non credo sia così difficile considerando le qualità degli azzurri».

Sconcerti continua: «Io schiererei tutti gli attaccanti. Poi non ci sarebbe una punta centrale in panchina per cambiare la gara? Questo è stato un errore fatto sul mercato. Un altro centravanti sarebbe servito. Il Napoli però ha molti esterni che potrebbero cambiare il match dalla panchina. Penso a Younes, Ounas e Verdi».