Scontri Liverpool-Roma: cosa rischia la Roma?

E adesso? Cosa rischia la Roma dopo gli scontri di Liverpool. La UEFA ha minacciato provvedimenti: i giallorossi potrebbero rischiare anche l’esclusione dalle Coppe

I gravi episodi di Liverpool potrebbero costare caro alla Roma. Scontri tra tifosi a Liverpool (Leggi anche: Scontri Liverpool-Roma: grave un tifoso) con gli ultras giallorossi che hanno preso d’assalto un pub inglese, ritrovo abituale dei tifosi inglesi a pochi passi da Anfield. Sean Cox, irlandese di 53 anni tifoso del Liverpool e padre di tre figli, imprenditore, è stato gravemente ferito e ora sta lottando tra la vita e la morte per gravi danni celebrali. Per la vicenda sono stati arrestati due italiani accusati di tentato omicidio, ma, secondo i familiari di Cox, l’aggressione sarebbe stata compiuta da 13 teppisti. Cosa rischia la Roma?

La UEFA ha minacciato provvedimenti e in passato ha avuto la mano pesante in circostanze simili. La Roma si è mossa immediatamente e ha condannato fortemente l’accaduto ma questo non basterà. Scontata una multa salata per la società capitolina. Potrebbero arrivare dei provvedimenti anche per i tifosi romanisti che potrebbero essere costretti a saltare le prossime trasferte europee ma la Roma potrebbe giocare alcune gare in Europa a porte chiuse. Al momento, non è da escludere nemmeno l’ipotesi più estrema: secondo Sky Sport infatti non è da escludere che l’UEFA possa optare per la pena massima, l’esclusione dalle coppe.

Al momento questa rimane una ipotesi remota ma comunque ancora in piedi. Ai giallorossi potrebbe arrivare una diffida. Nell’aprile di un anno fa ci furono dei violenti scontri tra tifosi di Lione e Besiktas con una parte del pubblico che fu costretta a fare invasione di campo (la gara iniziò con 45 minuti di ritardo). Pena sub judice per entrambi i club: al momento la pena è sospesa e può diventare effettiva in caso di nuovi scontri dei rispettivi tifosi nei prossimi 2 anni.