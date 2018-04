Le condizioni di Sean Cox, 53enne ferito in Liverpool-Roma, rimangono gravi, ma parte una raccolta fondi. Intanto dalla Lega di Serie A Miccichè pare ottimista

Dall‘Inghilterra continuano ad arrivare brutte notizie per quanto riguarda Sean Cox. Il 53enne padre di famiglia è stato assalito fuori da Anfield prima di Liverpool-Roma di Champions League ed è sempre in fin di vita. Le condizioni rimangono gravi, ma almeno qualcosa intorno a lui si sta muovendo. Da qualche ora è attiva su internet una raccolta fondi aperta a tutti i tifosi per sostenere le spese mediche di Cox. Sono state raccolte, per adesso, oltre 35mila sterline, donate da più di 2mila tifosi. Non si tratta solamente di fan del Liverpool, anche supporter della Roma o del Manchester United (rivale storico dei Reds) hanno contribuito a dare una mano a Sean Cox. I medici vogliono tenerlo in coma farmacologico fino a lunedì, poi cercheranno di svegliarlo. Il 53enne ha avuto una grave emorragia cerebrale e non si sa se ci saranno danni permanenti.

Caso Sean Cox, le parole di Miccichè

Intanto in Italia si continua a parlare delle possibili sanzioni dalla UEFA per la Roma. Detto che le porte chiusi sono difficili da attuare, almeno per la gara di ritorno all’Olimpico, sembra impossibile anche l’esclusione dalle coppe europee. Lo ha rivelato pure Gaetano Miccichè, presidente della Lega di Serie A. Queste le parole dello stesso Miccichè: «Gli incidenti di Liverpool sono stati molto gravi. Mi sento di escludere che l’UEFA possa squalificare la Roma e mi auguro che tutto possa tornare normale». La situazione per la Roma è quindi meno grave di quanto si possa pensare. Il Liverpool, invece, sembra essere rimasto parecchio colpito dalla notizia e starebbe pensando di portare in trasferta a Roma la maglia della squadra di calcio gaelico dove militava Sean Cox. La sorte del tifoso dei Reds rimane appesa a un filo.