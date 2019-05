Semplici, per lui c’è un “derby”: intanto la Spal cerca il sostituto

Leonardo Semplici ha fatto molto bene in due anni di Spal e adesso è corteggiato da varie squadre: per lui c’è anche un “derby”

Due salvezze consecutive con la Spal non sono di certo passate inosservate e adesso Leonardo Semplici potrebbe dire addio alla squadra ferrarese per fare il salto definitivo. Sull’allenatore c’è, come spiega Tuttosport, l’interesse di Genoa e Sampdoria.

Per il tecnico toscano c’è quindi un vero e proprio derby della Lanterna. Intanto la Spal avrebbe già scelto il sostituto in caso di partenza: si tratta di Ballardini.