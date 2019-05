Semplici: «Serve impresa, ma abbiamo tanti stimoli»

Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni

IMPRESA – «Servirà un’impresa, mi auguro di vedere una squadra determinata. Dobbiamo ritrovare gli stimoli giusti che ultimamente sono un po’ venuti meno, non dovrebbero mancarci. Un successo ci consentirebbe di arrivare in una posizione impensata ad inizio torneo».

OBIETTIVO – «Per fare risultato servirà una grandissima prova. Vogliamo festeggiare con la nostra tifoseria per salutarla al meglio e sono sicuro che la mia squadra non sbaglierà l’approccio alla gara e scenderà in campo con la mentalità giusta. In questo genere di gare gli stimoli vengono da sè. Dovremo essere bravi a limitare il Milan con una prova di grande concentrazione e determinazione».