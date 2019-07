Sensi è a Milano: domani le visite mediche con l’Inter

Stefano Sensi è arrivato a Milano, dove domani svolgerà le visite mediche con l’Inter. Le ultime sul centrocampista

Inizia la nuova avventura di Stefano Sensi all’Inter. Il centrocampista diventerà presto un nuovo giocatore nerazzurro: il Sassuolo ha infatti trovato l’intesa totale con il club milanese. Domani, come ha confermato Carnevali, il giovane svolgerà le visite mediche.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il classe ’95 è arrivato a Milano in serata e per cena incontrerà il suo agente Giuseppe Riso, che domani lo accompagnerà nella sua prima giornata da interista.