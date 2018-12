Ecco il calendario delle partite di Serie A in esclusiva trasmesse dalla nuova piattaforma DAZN

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma di anticipi e posticipi della prossime giornate di Serie A. DAZN, facente parte di Perform Group, pur esordendo in Serie A quest'anno, è già presente in molti paesi del mondo e trasmette numerose competizioni sportive come Bundesliga, Premier League, Liga, Ligue 1, tennis, MLB, NFL e NHL. Agli utenti che decidono di abbonarsi, DAZN consente di assistere alla visione delle partite del campionato attraverso le smart Tv, gli smartphone, tablet e console di videogiochi senza l'installazione di parabole.

La nuova piattaforma, durante l’asta per i diritti televisivi è riuscita ad aggiudicarsi l’esclusiva su tre gare per ogni giornata di Serie A, per un totale di 114 match, e tutta la Serie B. I pacchetti in cui sono stati divisi i diritti per le partite del campionato di Serie A sono tre. I primi due sono stati aggiudicati a Sky e comprendono il 70 per cento delle partite. Il terzo è di DAZN. La divisione è in base agli orari e non alle squadre e dunque ogni squadra finirà per giocare in uno degli slot riservati a DAZN o in quelli riservati a Sky. Le partite sono suddivise su tre giorni, in otto fasce orarie. Le prime tre giornate (19 agosto, 26 agosto, 2 settembre) seguiranno invece un orario estivo con partite contenute in due giorni, dalle 18 alle 20.30 e un solo anticipo del venerdì sera. Ecco la suddivisione delle partite della Serie A tra Sky e DAZN:

Sabato (ore 15.00 – SKY ore 18.00 – SKY ore 20.30 – DAZN)

Domenica (ore 12.30 – DAZN ore 15.00 – due partite su SKY e una su DAZN ore 18.00 – SKY ore 20.30 – SKY)

Lunedì (ore 20.30 – SKY)

La Lega Serie A ha reso noto quali partite verranno trasmesse da DAZN. Ecco il programma aggiornato giornata per giornata ad ogni nuova comunicazione:

4ª GIORNATA SERIE A

Sabato 15 settembre 2018, ore 20.30: Frosinone-Sampdoria – DAZN

Domenica 16 settembre 2018, ore 12.30: Roma-Chievo – DAZN

Domenica 16 settembre 2018, ore 15:00: Genoa-Bologna – DAZN

5ª GIORNATA SERIE A

Sabato 22 settembre 2018, ore 20.30: Sampdoria-Inter – DAZN

Domenica 23 settembre 2018, ore 12.30: Torino-Napoli – DAZN

Domenica 23 settembre 2018, ore 15:00: Chievo-Udinese – DAZN

6ª GIORNATA SERIE A

Mercoledì 26 settembre 2018, ore 21:00: Juventus-Bologna – DAZN

Mercoledì 26 settembre 2018, ore 21:00: Roma-Frosinone – DAZN

Giovedì 27 settembre 2018, ore 21:00: Empoli-Milan – DAZN

7ª GIORNATA SERIE A

Sabato 29 settembre 2018, ore 20.30: Inter-Cagliari – DAZN

Domenica 30 settembre 2018, ore 12.30: Bologna-Udinese – DAZN

Domenica 30 settembre 2018, ore 15.00: Frosinone-Genoa – DAZN

8ª GIORNATA SERIE A

Sabato 6 ottobre 2018, ore 20.30: Empoli-Roma – DAZN

Domenica 7 ottobre 2018, ore 12.30: Genoa-Parma – DAZN

Domenica 7 ottobre 2018, ore 15.00: Lazio-Fiorentina – DAZN

9ª GIORNATA SERIE A

Sabato 20 ottobre 2018, ore 20.30: Udinese-Napoli – DAZN

Domenica 21 ottobre 2018, ore 12.30: Frosinone-Empoli – DAZN

Domenica 21 ottobre 2018, ore 15.00: Chievo-Atalanta – DAZN

10ª GIORNATA SERIE A

Sabato 27 ottobre 2018, ore 20.30: Torino-Fiorentina – DAZN

Domenica 28 ottobre 2018, ore 12.30: Sassuolo-Bologna – DAZN

Domenica 28 ottobre 2018, ore 15:00: SPAL-Frosinone – DAZN

11ª GIORNATA SERIE A

Sabato 3 novembre 2018, ore 20.30: Juventus-Cagliari – DAZN

Domenica 4 novembre, ore 12.30: Lazio-SPAL – DAZN

Domenica 4 novembre, ore 15.00: Chievo-Sassuolo – DAZN

12ª GIORNATA SERIE A

Sabato 10 novembre 2018, ore 20.30: Genoa-Napoli – DAZN

Domenica 11 novembre 2018, ore 12.30: Atalanta-Inter – DAZN

Domenica 11 novembre 2018, ore 15.00: Empoli-Udinese – DAZN

13ª GIORNATA SERIE A

Sabato 24 novembre 2018, ore 20.30: Inter-Frosinone – DAZN

Domenica 25 novembre 2018, ore 12.30: Parma-Sassuolo – DAZN

Domenica 25 novembre 2018, ore 15.00: Empoli-Atalanta – DAZN

14ª GIORNATA SERIE A

Sabato 1 dicembre 2018, ore 20.30: Sampdoria-Bologna – DAZN

Domenica 2 dicembre 2018, ore 12.30: Milan-Parma – DAZN

Domenica 2 dicembre 2018, ore 15.00: Sassuolo-Udinese – DAZN

15ª GIORNATA SERIE A

Sabato 8 dicembre 2018, ore 20.30: Lazio-Sampdoria – DAZN

Domenica 9 dicembre 2018, ore 12.30: Sassuolo-Fiorentina – DAZN

Domenica 9 dicembre 2018, ore 15.00: Empoli-Bologna – DAZN

16ª GIORNATA SERIE A

Sabato 15 dicembre 2018, ore 20.30: Torino-Juventus – DAZN

Domenica 16 dicembre 2018, ore 12.30: SPAL-Chievo Verona – DAZN

Domenica 16 dicembre 2018, ore 15.00: Sampdoria-Parma – DAZN

17ª GIORNATA SERIE A

Sabato 22 dicembre 2018, ore 12.30: Lazio-Cagliari – DAZN

Sabato 22 dicembre 2018, ore 15.00: Udinese-Frosinone – DAZN

Sabato 22 dicembre 2018, ore 20.30: Juventus-Roma – DAZN

18ª GIORNATA SERIE A

Mercoledì 26 dicembre 2018, ore 12.30: Frosinone-Milan – DAZN

Mercoledì 26 dicembre 2018, ore 15.00: Bologna-Lazio – DAZN

Mercoledì 26 dicembre 2018, ore 18.00: Torino-Empoli – DAZN

19ª GIORNATA SERIE A

Sabato 29 dicembre 2018, ore 15.00: Genoa-Fiorentina – DAZN

Sabato 29 dicembre 2018, ore 15.00: Parma-Roma – DAZN

Sabato 29 dicembre 2018, ore 18.00: Milan-SPAL – DAZN