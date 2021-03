Ipotesi rinvio molto probabile per Cremonese Empoli a causa dei tanti positivi al Covid tra i toscani

Si va verso il rinvio per la partita, in programma venerdì, tra Cremonese ed Empoli. Sono tanti, infatti, i casi di positività al Covid-19 in casa toscana con il club azzurro pronto a giocarsi il jolly e chiedere di rinviare la partita.

Tra l’altro, oltre all’Empoli, è emersa una positività al Coronavirus anche all’interno del gruppo squadra della Cremonese.