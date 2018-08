Serie B Dazn, è tutto pronto per l’inizio del campionato cadetto che verrà trasmesso sulla piattaforma streaming: ecco cosa c’è da sapere

Serie B Dazn, ecco il nuovo binomio del calcio italiano. Dopo la rivoluzione per quanto riguarda la Serie A, condivisa con Sky Sport, la piattaforma streaming è pronta a trasmette in grande esclusiva il campionato cadetto, a partire da questa stagione composto da 19 squadre: tutte e nove le gare saranno visibili su Dazn, con l’anticipo del venerdì che sarà trasmesso anche in chiaro dalla Rai.

C’è grande attesa tra gli amanti del calcio per l’inizio della Serie B, così per quanto riguarda il team di commentatori e di opinionisti presenti in studio per analizzare le sfide del campionato cadetto. Una certezza c’è: sarà l’ex Napoli, Torino e Vicenza Stefan Schwoch la ‘punta’ di diamante del team di ospiti.

📝 Siete pronti per l’inizio della nuova @Lega_B? Prendete nota di tutti i match della 1ª giornata da guardare su #DAZN il prossimo weekend ⚽👀 #SerieB pic.twitter.com/OZvqWOxfZ4 — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 23, 2018

