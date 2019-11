Simeone: «Costa? Io sto con chi dà la vita come fa lui…» – VIDEO

Diego Costa sta vivendo un momento difficile, il Cholo Simeone però è completamente dalla sua parte

Solo un pareggio nella gara di ieri tra Siviglia e Atletico Madrid ma mister Simeone in conferenza stampa ha parlato soprattutto del momento di Diego Costa.

«Diego Costa è forse nel suo miglior momento fisico, si sta prendendo cura di se e si sta allenando bene. Lavorando per uscire dalla situazione nella quale si trova e per ritrovare il gol. Quando un giocatore lavora come fa lui ed entra come è entrato nel secondo tempo io sto con lui. Ci sono due possibilità: o sei dalla parte di Costa oppure no. Io sto con i calciatori che danno la vita come fa lui, è vero fa fatica, non sta segnando ma ci riuscirà. Ho fiducia in lui».