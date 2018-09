Giovanni Simeone parla della possibilità di vedere il padre Diego Pablo ct dell’Argentina: un’ipotesi in cui l’attaccante crede

Giovanni Simeone ci crede. E un giorno non troppo lontano potrebbe trovare il padre come ct dell’Argentina. L’attaccante della Fiorentina, sull’ipotesi di essere allenato in Nazionale dal padre Diego Pablo, si è detto entusiasta: «Da argentino piacerebbe a tutti che la Nazionale fosse guidata da mio padre. E’ un allenatore che sprona i giocatori a lottare, basta vedere l’Atletico» le parole del giocatore a Fox Sports.

Simeone jr., che ha esordito in Nazionale maggiore lo scorso 8 settembre segnando in amichevole contro Guatemala, ha poi proseguito: «E’ uno dei migliori tecnici al mondo e mi piacerebbe che un giorno mi allenasse. Non penso a difficoltà, è uno che se segni ti mette in campo, altrimenti no».