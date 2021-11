Simeone sul mancato saluto a Klopp: «Non sono falso»

Simeone torna sul mancato saluto a Klopp dopo l’ultimo incrocio tra i due

Come riportato dall’ANSA, il Cholo Simeone è tornato sul mancato saluto a Jurgen Klopp dopo la scorsa partita tra Atletico Madrid e Liverpool. Ecco le parole dell’allenatore dei colchoneros.

LE PAROLE – «L’ho già spiegato dopo la partita e lo ribadisco, non saluto dopo le partite perché le emozioni degli allenatori sono diverse. In Inghilterra è intesa come cavalleria, ma non la condivido, perché non amo la falsità e seguo i miei sentimenti. Non conosco Klopp personalmente, è un grande allenatore, apprezzo l’ottimo lavoro che ha svolto in tutti i club in cui è stato, ma di solito non commento mai le squadre degli altri perché ho dei codici e gli allenatori devono rispettarsi a vicenda».