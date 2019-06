Sirene cinesi per El Shaarawy: proposto un maxi ingaggio al Faraone

Si prospetta un futuro cinese per Stephan El Shaarawy: lo Shanghai Shenhua ha offerto un maxi ingaggio all’esterno giallorosso

Dopo il no di Ivan Perisic, lo Shanghai Shenhua ci prova per un altro esterno del calcio italiano. Nel mirino del club cinese c’è Stephan El Shaarawy a cui è stata fatta un’offerta regale.

Come informa Gianluca Di Marzio il club cinese offre all’attaccante (col contratto in scadenza nel 2020) 12 milioni di euro a stagione; la Roma chiede 20 milioni per il suo cartellino. L’esterno, tuttavia, non sembra interessato dalla proposta cinese.