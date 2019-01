Quagliarella eguaglia il record di Batistuta, anche i rivali del Genoa si complimentano per il traguardo raggiunto dal bomber

Il nome del momento è Fabio Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria ha siglato una doppietta trasformando due rigori contro l’Udinese, nella sfida vinta 4-0 dai genovesi. Pioggia di complimenti per il bomber blucerchiato, che raggiunge Gabriel Batistuta andando in gol per 11 partite consecutive in campionato. A sorpresa, anche i rivali del Genoa elogiano la punta, attraverso un post celebrativo su Twitter. La foto allegata lo ritrae insieme al capitano del Genoa, Domenico Criscito.