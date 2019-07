Spagna Under 21, Ceballos e Fabian Ruiz dominano il possesso

In Spagna-Germania Under 21, Ceballos e Fabian Ruiz hanno dipinto calcio. Grandissima prestazione dei due centrocampisti

La Spagna Under 21 è diventata campione d’Europa sconfiggendo la Germania in finale. Come spesso succede, la formazione iberica ha mostrato un pazzesco controllo del possesso e del palleggio, con Ceballos e Fabian Ruiz sugli scudi.

Una statistica mostra la loro straordinaria prova: con 71 passaggi a testa, sono stati i giocatori della Spagna che più hanno distribuito la palla. 142 passaggi totali (con Ruiz che è uscito al 77′). Inoltre, l’ex Real Beatis ha pure realizzato il gol del vantaggio.