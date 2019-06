Spal, il direttore generale Gazzoli ha rinnovato: i dettagli

Gazzoli, direttore generale della Spal, ha rinnovato il suo contratto con il club ferrarese. I dettagli del rinnovo

In attesa di capire cosa farà Semplici, che deve decidere se rimanere o meno alla Spal, la società ferrarese rinnova il contratto del direttore generale e non solo. Gazzoli, dg del club, ha rinnovato fino al 2021: come lui anche il segretario sportivo Bernardelli e il team manager Andreini.

Nel comunicato del club si legge: «SPAL srl annuncia con grande soddisfazione di aver rinnovato il rapporto professionale con il direttore generale Andrea Gazzoli. Il dirigente ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2021. Nell’ottica del consolidamento della struttura organizzativa societaria, SPAL srl comunica inoltre i rinnovi contrattuali del segretario sportivo Andrea Bernardelli e del team manager Alessandro Andreini, entrambi fino al 30 giugno 2021».