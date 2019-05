Spal, la passerella finale al Mazza. Con un possibile sgambetto a Gattuso

Sabato al Mazza la Spal sfilerà davanti i propri tifosi per festeggiare la salvezza. Un pericolo per il Milan, che ha l’obbligo dei 3 punti

Stagione da applausi per la Spal. Confermarsi dopo la cavalcata dello scorso anno non era semplice. Semplici ci è riuscito, grazie all’aiuto di una squadra totalmente calata nella realtà ferrarese. E non è roba da poco. Il Paolo Mazza è stato teatro di numerose esecuzioni verso altre squadre. Le big non hanno avuto per niente vita facile: sono cadute in successione Roma, Lazio e Juventus. Domenica sera, nell’ultima di campionato, di scena sarà il Milan.

Gli uomini di Gattuso farebbero un errore a pensare di trovare una squadra poco motivata. Per rendere omaggio ai propri tifosi nei restanti 90 minuti dell’annata, è plausibile che i calciatori della Spal facciano di tutto. Per tale ragione l’attenzione rossonera deve essere triplicata, perché se le dirette avversarie per la Champions dovessero fermarsi, non agguantare la qualificazione per propria “colpa” sarebbe un rimorso troppo grande.