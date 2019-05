Spal, Lazzari è una delle principali armi offensive di Semplici

Manuel Lazzari è uno dei principali produttori offensivi della Spal di Leonardo Semplici. L’esterno è infatti determinante in rifinitura.

Manuel Lazzari è uno dei principali trascinatori della Spal, una delle sorprese più gradevoli della stagione. L’esterno, che in pochi anni è passato dal calcio dilettantistico alla convocazione in Nazionale, è cruciale nel sistema di Semplici. D’altronde, nel calcio di oggi, i laterali sono sempre più importanti nella produzione di gioco delle squadre.

Per quanto non abbia ancora segnato, i numeri aiutano a comprendere la sua centralità in rifinitura: è il recordman di assist (ben 8), effettua ben 1.8 passaggi chiave ogni 90′ ed è quello che crossa di più (7.3 ogni 90′). Non è un caso che il Napoli si sia interessato a lui.