Spal-Roma, 34ª giornata di Serie A 2017/2018, fischio d’inizio sabato 21 aprile alle ore 15. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming

Spal-Roma è la prima gara in programma per il 34° turno del campionato di Serie A. Squadre in campo sabato 21 aprile alle ore 15 al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, all’inseguimento di obiettivi diversi. La squadra di Leonardo Semplici (quart’ultima con 29 punti) è reduce da sei pareggi di fila e cerca punti salvezza. I giallorossi, terzi con 63 punti, devono alimentare l’obiettivo Champions League. L’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ha presentato così la gara nella conferenza stampa della vigilia: «La Spal è una squadra organizzata che concede poco e noi dovremo essere bravi a capitalizzare al meglio le occasioni che riusciremo a creare. Troveremo uno dei primi caldi della stagione e non sarà semplice». Nella gara d’andata giocata all’Olimpico, i giallorossi ebbero la meglio sui biancazzurri per 3-1.

La partita in programma sabato 21 aprile alle ore 15 potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Sport e da Sky sul canale Sky Calcio 1. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca in diretta di Spal-Roma potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti della partita saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live dalle ore 13 con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Spal-Roma, probabili formazioni

Per i ferraresi potrebbe riposare uno tra Schiattarella e Mattiello a centrocampo: pronti Viviani e Dramé. Nell’attacco biancazzurro, Floccari insidia il posto da titolare ad Antenucci. Roma: Di Francesco non può contare sull’infortunato Kolarov, che sarà sostituito con ogni probabilità da Jonathan Silva, pronto per il suo esordio in giallorosso. A centrocampo, riposo per De Rossi e spazio a Pellegrini; in attacco, Di Francesco può fare rifiatare Dzeko e schierare il tridente con El Shaarawy, Schick e il rientrante Perotti.

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Grassi, Mattiello; Paloschi, Antenucci.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Silva; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; El Shaarawy, Schick, Perotti.

Spal-Roma, curiosità e statistiche

I precedenti tra Spal e Roma in Serie A sono in totale 31: bilancio equilibrato con 10 vittorie biancazzurre, 9 pareggi e 12 successi romani.

e in sono in totale 31: bilancio equilibrato con 10 vittorie biancazzurre, 9 pareggi e 12 successi romani. Le due squadre tornano ad affrontarsi a Ferrara in una gara ufficiale dopo quasi 36 anni: l’ultima sfida nella città estense risale infatti all’agosto 1982 in Coppa Italia. Ancor più datato l’ultimo Spal-Roma in Serie A : nel settembre 1967, con vittoria giallorossa di misura.

in : nel settembre 1967, con vittoria giallorossa di misura. L’ultimo successo spallino sulla Roma risale al gennaio 1967 con il risultato di 1-0.

Le due squadre arrivano all’appuntamento in buon stato di forma: nelle ultime cinque giornate di campionato, i biancazzurri hanno raccolto 5 punti (5 pareggi), mentre i giallorossi ne hanno ottenuti 8 (2 vittorie, due pareggi e una sconfitta).

Medie reti quasi contrarie: Spal con 30 reti segnate e 52 subite, Roma con 52 gol fatti e 27 al passivo.

Spal-Roma, l’arbitro della partita

La gara del ‘Paolo Mazza’ sarà diretta dall’arbitro Paolo Tagliavento di Terni. I suoi assistenti saranno Meli e Vivenzi. Calvarese quarto uomo, al Var designati Fabbri e Peretti (assistente).