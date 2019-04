Al termine di Genoa-Inter Luciano Spalletti ha commentato anche l’episodio del rigore calciato e segnato da Mauro Icardi grazie alla concessione dei compagni di squadra

Con gioco, fiumi di gol ed una vittoria sul Genoa, l’Inter ritrova sé stessa e il cammino verso la Champions League. A testimonianza di una ritrovata (ed ostentata) serenità di spogliatoio ieri, un episodio su tutti: la rete segnata su rigore da Mauro Icardi. L’argentino, tornato dopo mesi di tensioni e polemiche in campo, è stato di fatto aiutato dai compagni a rompere il ghiaccio, come raccontanto anche da Luciano Spalletti nell’immediato post-partita in conferenza stampa. «Icardi ha fatto gol prendendosi dei rischi, perché andare a battere un rigore in un momento come quello che sta attraversando è sintomo di personalità: si è confrontato con i compagni, che gliel’hanno fatto battere, perché lui lo voleva», ha spiegato il tecnico nerazzurro – decisamente più sereno rispetto all’intervista tv dell’immediato dopo-gara – ai giornalisti in sala stampa.

«È andato tutto abbastanza bene (sempre in riferimento ad Icardi, ndr): è stato sfortunato sul palo, poi i compagni di squadra gli avevano preparato la palla per fargli fare anche il secondo gol…», ha infine aggiunto Spalletti, che tra le altre cose ha analizzato l’ottima prova difensiva, a centrocampo e sulle fasce dei suoi elogiando un po’ tutti in pratica i giocatori in campo. Un segnale di unità ed un messaggio che è in qualche modo riferito probabilmente anche allo stesso Icardi.