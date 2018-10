Spezia-Benevento streaming e probabili formazioni: dove vederla

Spezia-Benevento in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il match valido per la 10^ giornata di Serie B

Domani torna in campo la Serie B per il secondo turno infrasettimanale valido per la 10^ giornata. Tra le varie sfide del turno c’è anche Spezia-Benevento in programma allo stadio Alberto Picco martedì 30 ottobre alle ore 21. I padroni di casa, a ridosso della zona playoff, sono a caccia di punti dopo le due ultime gare in cui sono riusciti a raccogliere un solo punto. La società campana, invece, è attualmente al terzo posto e vuole mettere in fila la terza vittoria consecutiva per continuare la cavalcata verso la promozione nella massima serie.

Spezia-Benevento sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara sarà inserita anche all'interno programma radiofonico Tutto il calcio minuto per minuto in onda su Rai Radio 1 e potrà essere seguita in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita.

Spezia-Benevento

Competizione: Serie B 2018/2019

Quando: martedì 30 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 21:00

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Alberto Picco (La Spezia)

Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo

Spezia-Benevento: le probabili formazioni

QUI SPEZIA – L’allenatore della formazione ligure vuole assolutamente risollevare la squadra dopo i due passi falsi delle ultime due gare, ma contro il Benevento non sarà una passeggiata. Marino molto probabilmente non rinuncerà al suo 4-3-3 con in porta Lamanna ed in difesa i quattro scesi in campo nell’ultimo turno contro il Padova: De Col, Augello, Terzi e Capradossi. Sulla linea mediana confermati Crimi e Bartolomei, mentre Ricci torna dopo il turno di riposo contro i veneti. Il tridente offensivo che dovrebbe sfidare i giallorossi sarà formato dal centravanti Galabinov supportato dalle ali Bidaoui e Gyasi.

QUI BENEVENTO – I campani, reduci da due importanti vittorie in termini di classifica, sono al terzo posto ad un punto dal Verona e a due dalla capolista Pescara. L’obiettivo dei giallorossi è quello di conquistare la promozione al termine della stagione per tornare subito nella massima serie. Bucchi vuole, dunque, i tre punti contro lo Spezia, dove manderà in campo la sua formazione schierata con il 4-3-3 già collaudato in questo avvio di stagione. Tra i pali ci sarà il titolarissimo Puggioni, in difesa torna Maggio che potrebbe sostituire Letizia, infortunatosi contro la Cremonese, al fianco di Gyamfi, Billong e Volta. A centrocampo sicuri del posto Bandinelli e Viola, mentre nel solito ballottaggio Nocerino–Tello sembrerebbe avanti il giovane colombiano. Sembra non esserci, invece, nessun dubbio per quanto riguarda il tridente offensivo composto da Coda al centro ed Insigne e Boaniuto sulle corsie laterali.

PROBABILE FORMAZIONE SPEZIA (4-3-3) – Lamanna; De Col, Augello, Terzi, Capradossi; Crimi, Bartolomei, Ricci; Bidaoui, Galabinov, Gyasi. Allenatore: Marino

PROBABILE FORMAZIONE BENEVENTO (4-3-3) – Puggioni; Maggio, Gyamfi, Billong, Volta; Tello, Bandinelli, Viola; Insigne, Coda, Boaniuto. Allenatore: Bucchi