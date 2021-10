Spezia, Sala: «Non ci sono scuse. Subito testa alla prossima»

Jacopo Sala, esterno dello Spezia, ha analizzato nel post partita la sconfitta dei bianconeri contro la Fiorentina

Ai microfoni di Sky Sport, Jacopo Sala ha analizzato il ko dello Spezia con la Fiorentina.

DICHIARAZIONI – «Il rigore a fine primo tempo ci ha tagliato le gambe, ma non abbiamo scuse per aver perso in questo modo. Nel secondo tempo non abbiamo giocato come avremmo dovuto. Ora pensiamo al Torino per cancellare questo passo falso. Non sono l’allenatore ma posso dire che diamo tutto in allenamento. Serve però qualcosa in più in trasferta perché in casa abbiamo dimostrato il nostro valore».