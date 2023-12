Spezia, ufficiale la rescissione di Ekdal

Lo Spezia ha ufficializzato la rescissione del contratto di Albin Ekdal, centrocampista svedese. I dettagli

Lo Spezia, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto di Albin Ekdal. L’ex Cagliari chiude così la sua esperienza in Liguria.

COMUNICATO – «Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il centrocampista classe ’89, Albin Ekdal, al club di via Melara. A Ekdal i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non».