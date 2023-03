STATS – Kumbulla ha sbagliato, ma è la prima volta

Il cartellino rosso di Kumbulla in Roma-Sassuolo, che porta al rigore del 3-1, è un errore grave, ma il primo in stagione

In Roma-Sassuolo il Var ha condannato Kumbulla, reo di avere rifilato un calcio a Berardi che – secondo descrizione de La Gazzetta dello Sport – «aveva (con malizia? Per provocazione?) “stuzzicato il difendente giallorosso alzando il piede. Gesto ritenuto non sanzionabile da Fabbri, al contrario del colpo più grave di Kumbulla: rigore e rosso inequivocabile dopo “on field review”».

Nella pagella corrispondente, la condanna del romanista è netta, espressa con un secco 4 e un termine che non consente obiezioni di sorta: «Imperdonabile». Del resto, l’effetto del gesto sul risultato è stato quello di una valanga, con il conseguente 1-3 prima dell’intervallo e una situazione difficilissima da recuperare, per quanto ci abbia provato. Ad aggravare il misfatto c’è non solo (o non tanto) il fatto che l’albanese si troverà a non scendere in campo per il derby di domenica prossima. Quel che è incomprensibile – ma forse no dato che la Roma era in svantaggio in una gara importante – è che Kumbulla era reduce da una rete di grande prepotenza segnata 3 giorni prima alla Real Sociedad. Quel gol del 2-0, che potrebbe risultare fondamentale per farsi strada in Europa League, invece di caricarlo positivamente ha finito per farlo andare fuori giri. Anche se non è certo questa l’unica interpretazione possibile dell’accaduto, in campo si può perdere il lume della ragione per motivi futili e improvvisi, compreso non accettare il gesto di un avversario o interpretarlo come più grave di quel che è effettivamente».

In ogni caso, Kumbulla è cascato in un errore da matita blu, ma è il primo rigore che determina in questo campionato.

Gli specialisti sono altri. In testa c’è Fazio, un ex giallorosso. E a rendere non particolarmente tranquillo Thiago Motta quando il pallone entra nell’area di rigore del Bologna ci sono due suoi giocatori nella Top Five: Lucumì e Sosa.