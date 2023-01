STATS – Sassuolo-Sampdoria, il numero che soddisfa Stankovic

La Sampdoria ha inaugurato l’anno meglio di come aveva fatto in tutta la prima parte della stagione.

Ha vinto a Reggio Emilia capitalizzando al massimo la prima mezz’ora e il doppio vantaggio acquisito con i gol capolavoro di Gabbiadini e Augello. Riuscendo poi a resistere per un minutaggio non banale dopo l’1-1 ad opera di Berardi dagli 11 metri.

I numeri complessivi della sfida ovviamente parlano a favore dei neroverdi, obbligati a una grande quantità di gioco vista l’ora e più trascorsa in svantaggio. Colpiscono soprattutto i 9 corner a 1, ma il Sassuolo non ha dagli angoli un vero beneficio, visto che ancora non è riuscito a tramutarne in gol almeno uno. Spacchettando nei 2 tempi i dati, la Samp è passata da un 40 di possesso palla della prima frazione a un modesto 24 e soprattutto da 8 conclusioni a una sola. Numeri che certificano un’ovvia difficoltà, ma Stankovic può “consolarsi” (ammesso che abbia questi pensieri) con un altro dato: il numero dei falli fatti è rimasto simile tra primo e secondo tempo (9 e 10). Segno che le contromisure si sono trovate senza dover fare ricorso a un gioco totalmente ostruzionistico. E se per caso i blucerchiati andassero in vantaggio col Napoli, quali numeri maturerebbero contro una big?