Stipendio allenatori, la classifica degli ingaggi top. Conte primo italiano

Il mercato degli allenatori è diventato ricchissimo: i tecnici percepiscono stipendi da top player. Scopriamo i 5 ingaggi più alti

Nel calcio gli allenatori sono diventati importanti al pari di un giocatore top. E non potrebbe essere altrimenti, perché se i campioni non sono gestiti al meglio è improbabile che rendano al massimo. I migliori tecnici del mondo sono stati certamente abili a sfruttare questa tendenza, per strappare ricchi contratti ai propri presidenti. Chi sono gli allenatori più pagati in questo momento?

Domina incontrastato Simeone, reduce da un rinnovo con l’Atletico Madrid da 23 milioni annui. Lo segue a ruota Pep Guardiola, pagato dallo sceicco del City la bellezza di 18 milioni. Completa il podio Ernesto Valverde con 12.5 milioni, ma difficilmente il Barcellona lo riconfermerà in panchina. Medaglia di legno per Zinedine Zidane, che incassa da Florentino Perez 12 milioni all’anno. Completa la top 5 Antonio Conte. Ufficializzato dall’Inter, percepirà la bellezza di 11 milioni a stagione.