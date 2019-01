Striscia le dà il Tapiro d’Oro, Wanda Nara assicura: «Icardi? Si rinnova»

L’inviato di Striscia, Valerio Staffelli, ha consegnato a Wanda Nara il Tapiro d’Oro, la showgirl è chiara: «Non ci sono distanze».

Vista l’incertezza che regna sul futuro di Mauro Icardi, con il rinnovo del centravanti con l’Inter che tarda ad arrivare, il TG satirico “Striscia La Notizia”, per la puntata che andrà in onda questa sera su “Canale 5”, ha consegnato a Wanda Nara, moglie e agente del calciatore argentino, il Tapiro d’Oro. L’inviato Valerio Staffelli ha intercettato la showgirl all’ingresso in una boutique di Milano e oltre a consegnarle il Tapiro, ne ha approfittato per farle alcune domande.

«Ma si rinnova oppure no questo contratto?», chiede Staffelli. E Wanda assicura: «Si rinnova, si rinnova». L’inviato a quel punto incalza l’agente e domanda: «Ma Marotta vuole Icardi?», al che la showgirl risponde in modo secco: «Sì certo. Non c’è nessuna distanza, va tutto bene». Il botta e risposta prosegue con Staffelli che chiede conferma della sanzione da 100 mila euro comminata dall’Inter al giocatore per essersi presentato in ritardo all’allenamento: «Non c’è nessuna multa», è stata la replica dell’agente.

Infine spazio al tema delicato dei rapporti con l’ex marito Maxi Lopez, che ha affermato di ricevere chiamate da Wanda Nara quando Icardi non c’è. Ma la showgirl argentina nega tutto: «Ti pare? – ha risposto – Ti sembra normale?».

