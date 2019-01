Supercoppa italiana, biglietti a ruba: Juventus-Milan verso il tutto esaurito

Cresce l’attesa per la sfida di Jeddah fra Juventus e Milan: biglietti a ruba, Supercoppa italiana verso il tutto esaurito.

Procede oltre le più rosee aspettative la vendita dei tagliandi per la finale di Supercoppa italiana fra Juventus e Milan che si disputerà in Arabia Saudita, a Jeddah, il prossimo 16 gennaio al King Abdullah Sports City Stadium. Biglietti a ruba: in vendita dal pomeriggio di oggi per gli appassionati arabi e per tutti i tifosi attraverso la piattaforma web Sharek.sa, sono stati ben 50 mila quelli staccati in poche ore.

La proiezione è quella che vede la sfida fra bianconeri e rossoneri giocarsi in uno stadio tutto esaurito, visto che l’impianto di Jeddah può ospitare un massimo di 60 mila spettatori. Se c’erano dubbi sulla decisione della Lega di far disputare la partita all’estero anziché a Roma, come accaduto nelle ultime stagioni, le incertezze sotto il profilo economico sono state dissipate davvero in poco tempo. Il fischio d’inizio della sfida è previsto per le 18.30 ore italiane, le 20.30 locali.

