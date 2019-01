Juventus-Milan: Cristiano d’Arabia, Pipita di Rabbia

Juventus-Milan è anche Cristiano Ronaldo-Higuain: tutto pronto a Gedda per la Supercoppa Italiana, ecco la grande sfida

Juventus-Milan: è tutto pronto per la Supercoppa Italiana, appuntamento alle 18.30 italiane a Gedda. Tuttosport apre in prima pagina: Cristiano D’Arabia, Pipita di rabbia, analizzando i momenti totalmente differenti dei due più attesi. Il portoghese è pronto a giocare la venticinquesima finale della sua carriera ed è pronto a tutto per alzare il primo trofeo con indosso la maglia della Juventus. Discorso diverso per Higuain, sempre più vicino all’addio ma lanciato dal 1′ da Gennaro Gattuso: Juve-Milan è anche Cr7-Pipita, grande spettacolo in Arabia Saudita…