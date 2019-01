Rodriguez su Juventus-Milan: «Sarà difficile ma vogliamo vincere»

Intervistato nel pre-partita di Juventus-Milan, Rodriguez ha presentato la sfida valida per la Supercoppa Italiana: ecco le sue parole

E’ tutto pronto per Juventus-Milan, gara valida per la Supercoppa Italiana: alle 18.30 le formazioni di Gattuso e Allegri si sfideranno a Gedda per il primo trofeo del 2019. Una partita molto importante per i rossoneri, che proveranno a ripetere quanto accaduto a Doha: nel pre-partita ne ha parlato Ricardo Rodriguez ai microfoni di Milan Tv.

Ecco le parole del laterale svizzero: «E’ una partita importante, vogliamo vincere: è chiaro che sarà una partita difficile ma credo che siamo pronti. Vogliamo vincere questa partita. Dobbiamo restare concentrati per tutta la gara, poi vediamo che succede nella sfida».