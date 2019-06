Tacconi: «Buffon torna alla Juve? Rischia la gloria»

Stefano Tacconi torna a parlare di Buffon. L’ex portiere ha commentato la scelta di Gigi di tornare alla Juve

Stefano Tacconi commenta il clamoroso ritorno di Buffon alla Juve. L’ex portiere bianconero, ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, ha parlato così della scelta di Gigi.

«Alla sua età quando cominci a fare figure di m***a poi ti togli un po’ tutta la gloria che ha guadagnato fino ad ora. A 42 anni non deve giocarsi la sua carriera. Lui vuole giocare otto partire per raggiungere un record. Il suo ritorno è dovuto anche a questo» ha dichiarato l’ex portiere.