Theo Hernandez Milan: pregi e difetti del francese

Theo Hernandez è un nome nuovo in ottica Milan. Scopriamo quali sono le caratteristiche tecniche del terzino del Real Madrid

Fratello minore del più famoso Lucas, Theo Hernandez è la nuova suggestione del mercato del Milan. Si tratta di un laterale dalle spiccate doti offensive: esplosività, facilità di dribbling e grande atletismo. I suoi allenatori gli davano una certa libertà di movimento, visto che entrava parecchio dentro al campo.

Presenta delle incognite in un ipotetico rombo di Giampaolo: contando che solo i terzini coprono l’ampiezza, non è detto abbia la sensibilità tattica adeguata per leggere le varie situazioni. Soprattutto quelle difensive. Inoltre, ama ricevere palla in avanti, partecipa poco al palleggio arretrato. Buoni spunti, ma è un po’ acerbo nella lettura del gioco.