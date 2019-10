Thiago Motta avvistato a Genova: sarà lui il sostituto di Andreazzoli sulla panchina del Genoa. Ecco le immagini del futuro allenatore

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Conto alla rovescia in corso per le firme: domattina Thiago Motta diventerà ufficialmente l’allenatore del Genoa. L’ex giocatore dell’Inter è già arrivato in città.

«Sono pronto a cominciare». Queste le prime dichiarazioni di Thiago Motta, prima di rifugiarsi in hotel. Per l’italobrasiliano si tratta della prima esperienza da allenatore, che finora ha guidato soltanto l’under 19 del PSG.