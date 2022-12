Timber sul Mondiale invernale: «Condizioni ottimali, da ripetere»

Le parole di Jurrien Timber, difensore dell’Ajax e dell’Olanda, sul primo Mondiale invernale della storia del calcio

Jurrien Timber ha parlato dopo l’eliminazione della sua Olanda dal Mondiale in Qatar. Il difensore ha espresso la sua opinione sulle condizioni di questa speciale Coppa del Mondo.

PAROLE – «Giocare il Mondiale a novembre e a dicembre mi è piaciuto tanto. Secondo me è un’esperienza che andrebbe ripetuta. Siamo arrivati qui nelle condizioni fisiche ideali. Giocare in questo periodo è stato bello anche dal punto di vista tecnico. A parte la temperatura perfetta, siamo arrivati qui nelle condizioni fisiche ideali, perché non eravamo stanchi come normalmente succede a fine stagione. Si è visto dall’intensità del ritmo, le partite sono state tutte veloci. E i calciatori migliori, proprio perché stavano bene, hanno potuto rendere al massimo. Credo che sia un’esperienza da ripetere, se ci sarà la possibilità».