Tonali dal ritiro dell’Under 21: «Non so se sono pronto al grande salto»

Le parole di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia e dell’Italia Under 21, in conferenza stampa

Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, ha parlato in conferenza stampa da Formello, sede del ritiro dell’Italia Under 21. Il classe 2000 ha parlato tra presente e futuro: «Qui c’è un grande gruppo e questa è una cosa positiva. Se somiglio a Corini o Pirlo? Non lo so, è un bel paragone in entrambi i casi».

Prosegue Tonali parlando anche del mercato: «Salto di qualità? Non so se sono pronti. Corini mi ha sempre detto parole per il mio bene. Sono frasi importanti e vere e quindi le apprezzo».