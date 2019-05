Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, nel mirino della Roma. Giallorossi pronti all’affondo: le ultime

La Roma fa sul serio per Sandro Tonali. Il centrocampista class 2000 del Brescia, è considerato uno dei migliori prospetti del nostro calcio, e potrebbe lasciare le Rondinelle, dopo la promozione in Serie A. Secondo Il Corriere dello Sport, sul ‘nuovo Pirlo’, ci sono tutte le big della Serie A e anche le big stranieri. In questo momento la Roma sembra essere in vantaggio sulla concorrenza.

La Roma ha bloccato Sandro Tonali dalla scorsa estate e sarà un obiettivo concreto della prossima campagna acquisti, vorrebbe farne l’erede di De Rossi. Cellino, presidente del Brescia, ha chiesto 40 milioni di euro per lasciar andare il suo giovane talento ma la Roma non è disposta a investire quella somma, cash. Il prezzo potrebbe essere limato inserendo qualche contropartita come Sanabria, Defrel o Luca Pellegrini (per i primi due però dipenderà da Genoa e Sampdoria).