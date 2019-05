Mazzarri ha schierato diverse volte Baselli come mediano del Torino. Anche contro la Lazio, l’ex Atalanta ha fatto bene

All’inizio della sua avventura al Torino, Baselli era utilizzato soprattutto per le sue doti offensive. Tuttavia, Mazzarri ha utilizzato l’ex Atalanta anche in altre posizioni e con diversi compiti, riscoprendolo tatticamente.

Contro la Lazio, per esempio, ha agito davanti ai 3 difensori, con Meité vicino e Lukic molto più alto, nei pressi di Belotti (lo si vede nella foto sopra). Baselli ha fatto molto bene: terzo per passaggi totali e per palloni recuperati (4 intercetti e 3 contrasti). Ha convinto sia in avvio di azione che in fase difensiva, coronando una bella annata.