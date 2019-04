Torino-Cagliari streaming e probabili formazioni: dove vederla

Torino-Cagliari streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la gara valida per la 32ª giornata della Serie A 2018/2019

Torino-Cagliari streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la gara valida per il 32° turno della Serie A 2018/2019. Domenica 14 aprile alle ore 12.30, allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata di Walter Mazzarri ricevono i rossoblù guidati da Rolando Maran. Torino (49 punti) reduce dal pareggio di Parma e a ridosso delle posizioni europee; Cagliari (36) in posizione tranquilla e proveniente dalla vittoria interna sulla SPAL. Nella gara d’andata, le due squadre pareggiarono per 0-0 alla Sardegna Arena. Adesso è di nuovo Torino contro Cagliari: granata per alimentare l’obiettivo europeo, sardi per avvicinare la salvezza aritmetica.

Torino-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN: la piattaforma, dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. La partita sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli di Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la gara in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita.

Torino-Cagliari

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 14 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 12.30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Olimpico Grande Torino (Torino)

Arbitro: Massimiliano Irrati (sez. Pistoia)

Torino-Cagliari, probabili formazioni

TORINO – Mazzarri in emergenza in attacco: Belotti è squalificato, mentre Iago Falque è infortunato. Granata probabilmente in campo con Sirigu in porta, Izzo, Nkoulou e Moretti in linea di difesa; a centrocampo ecco Aina, Rincon, Meité e Ansaldi. Davanti, Berenguer e Baselli sono pronti a supportare l’unica punta Zaza.

CAGLIARI – Maran, senza lo squalificato Ceppitelli, non può poi contare su Deiola, Cacciatore e il lungodegente Castro. Rossoblù previsti in campo così: Cragno in porta, Srna, Pisacane, Romagna e Pellegrin iin linea di difesa; a centrocampo sono pronti Faragò, Cigarini e Ionita. In avanti, Barella e Joao Pedro si scaladano a supporto dell’unica punta Pavoletti.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Aina, Rincon, Meité, Ansaldi; Berenguer, Baselli; Zaza. Allenatore: Walter Mazzarri.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti.

