Torino, Cairo: «Faremo il massimo per raggiungere l’Europa»

Urbano Cairo ha parlato delle ultime gare di campionato e del sogno europeo del Torino. Le parole del presidente granata

Intervenuto nel corso della trasmissione La Politica nel Pallone, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato delle ultime due sfide di campionato e del sogno europeo. Queste le parole del numero 1 granata.

ULTIME GARE – «Sono due partite molto importanti perché tutti e tre i contendenti hanno motivazioni forti. Saranno partite molto sentite e combattute come lo è stato anche contro il Sassuolo. Dovrebbe essere sempre così, ogni partita dovrebbe essere giocata nel migliore dei modi».

EUROPA – «Noi dobbiamo pensare a fare bene nelle nostre partite, poi vedremo quello che succederà alle altre squadre e in finale di Coppa Italia. Pensiamo una cosa alla volta e soprattutto a fare ciò che possiamo per arrivare in Europa».