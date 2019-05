Torino: De Silvestri è la tua nuova soluzione offensiva

Il Torino è una delle squadre di Serie A che crossa di più. De Silvestri riempie l’area sui palloni che arrivano dall’altro lato.

Pure contro il Sassuolo, Lorenzo De Silvestri ha sfiorato il gol con uno stacco aereo su cui Consigli si è superato. Ciò non è una novità. Il Torino non ha un vero gioco interno, è una squadra che cerca di sfondare sulle corsie esterne (è la quarta in Serie A per cross totali).

Una delle soluzioni principali è questa. Cross dall’esterno sinistro, con quello destro (De Silvestri) che attacca il secondo palo.