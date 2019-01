Torino, il Filadelfia ribolle di passione granata per celebrare i 100 anni dalla nascita di capitan Valentino Mazzola – FOTO

Filadelfia vestito a festa, rigorosamente a tinte granata, per celebrare questo pomeriggio la ricorrenza dei 100 anni dalla nascita dell’indimenticabile Valentino Mazzola. Il capitano di quel Grande Torino il cui ricordo è oggi più vivido che mai. In un appuntamento che segna anche la prima volta nel rinnovato Filadelfia per Sandro Mazzola, il figlio di Valentino: «Che ricordi, che emozione – le sue prime parole all’ingresso del tempio granata -. Proprio qui mi attaccavo alla mano di papà per entrare al Filadelfia tra la folla».

Fitto il programma delle iniziative, che prevede anche l’annullo di un francobollo dedicato proprio al grande Valentino ed un triangolare tra i Pulcini 2008 di Torino, Inter e Venezia. Sugli spalti decine di grandi ex che hanno scritto pagine di storia granata: dai protagonisti dello scudetto del ’76 a Lentini, da Fuser a Semioli, da Camolese a Zago, da Fabbrini a Longo. In campo, ad accogliere Sandro Mazzola, il presidente granata Urbano Cairo. Sullo sfondo lo striscione: «Ad un’Italia distrutta avete ridato la dignità, sarete sempre gli eroi di questa città».

@DanieleGalosso