Torino, gioia Mazzarri: per la prima volta tutti i giocatori a disposizione

Torino, Mazzarri può finalmente esultare. Per il Parma convocati tutti i giocatori a disposizione del tecnico: recuperato anche Lukic

Il Torino è da inizio stagione che è alle prese con problematiche di varia natura che hanno costretto Mazzarri a dover rinunciare a diverse pedine, anche fondamentali. Iago Falque, Ansaldi, e Lukic sono stati ai box a causa di problemi fisici, mentre Nkoulou è rimasto ai margini della squadra per i motivi comportamentali ormai noti.

Il difensore ex Marsiglia, lo spagnolo e l’argentino sono già tornati a disposizione dell’allenatore nelle partite antecedenti. All’appello mancava soltanto Lukic, rientrato malconcio dopo l’ultima sosta per le nazionali. Nella gara di domani contro il Parma, per la prima volta in stagione, Mazzarri potrà contare su tutti i giocatori a sua disposizione.