Torino-Inter, incredibile rosso a Politano! Espulso per proteste – VIDEO

Matteo Politano è stato espulso per proteste in Torino-Inter! L’attaccante nerazzurro ha ricevuto il rosso da Maresca – VIDEO

Al 41′ del secondo tempo, Matteo Politano è stato espulso dall’arbitro Maresca! L’attaccante dell’Inter aveva precedentemente protestato per un rigore non fischiato nei suoi confronti. Nell’azione precedente, l’ex Sassuolo era infatti stato atterrato in area da Ola Aina.