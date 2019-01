Dopo il vantaggio del Torino targato Izzo, l’Inter appare molto più nervosa in campo. Sfiorata la rissa nel recupero del primo tempo

Un’Inter nervosa in questa prima frazione di gara. Il gol di Izzo su calcio d’angolo, complice la disattenzione di Handanovic, ha complicato terribilmente la gara per i nerazzurri, che hanno più solo 45′ per tentare di recuperare il risultato.

La tensione in mezzo al campo da parte dei ragazzi di Spalletti ha portato ad alcune scintille in mezzo al campo nel corso del recupero del primo tempo. Protagonisti Ansaldi, Dalbert e Brozovic, con quest’ultimo autore del gesto di stizza che ha portato al confronto tra i giocatori e costretto il direttore di gara ad intervenire. Il croato se l’è cavata in qualche modo, mentre è arrivata l’ammonizione per il terzino brasiliano.