Tabù Olimpico per l’Inter: solo una vittoria negli ultimi sei confronti

Nel match tra Torino e Inter i nerazzurri steccano ancora con una prova incolore. E l’Olimpico si conferma tabù

Ancora una prova incolore per l’Inter, ancora un passo falso per la banda di Spalletti. L’esperimento del 3-5-2 si è rivelato fallimentare al punto da essere abbandonato all’inizio della ripresa. Ciononostante, la corsa ai ripari nerazzurra non è bastata a favorire la rimonta ai danni del Torino, che è riuscito senza troppi patemi ad imporsi nel suo stadio nella settimana del Mazzola-day.

La prestazione negativa dell’Inter coinvolge tutti i reparti di gioco: da un Handanovic riscopertosi impreciso dopo una serie di prestazioni ad altissimo livello ad un Icardi ormai impalpabile da troppe gare. Passando per un centrocampo lento e privo di idee, incapace di inventare e suggerire per i propri compagni.

Il Torino, ad ogni modo, disputa una buona partita, soprattutto sul piano del sacrificio collettivo e si conferma, come il Sassuolo, squadra ostica per l’Inter, specialmente nello stadio di casa. Negli ultimi 6 confronti all’Olimpico Grande Torino, infatti, solo una volta i nerazzurri sono riusciti a conquistare la vittoria: era la stagione 2015-16 e l’1-0 fu siglato da Kondogbia. Quindi, sono arrivati 3 pareggi e 2 sconfitte, inclusa quella appena maturata. Dati che, tradotti in ottica campionato, fanno appena 6 punti su 18 disponibili.