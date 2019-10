Torino, la società prende posizione. Ecco la drastica decisione

Torino, la società prende una posizione decisa riguardo il comportamento in squadra. Vietati i social fino a nuova comunicazione

Momento non troppo positivo in casa Torino. Agli altalenanti risultati si sono aggiunti dei comportamenti dei calciatori non proprio idonei, come quello di Vittorio Parigini che, tramite Instagram, si è sfogato sul suo scarso impiego.

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, rimarca la presa di posizione decisa che ha preso la società. Il club granata, infatti, ha vietato tutti i canali social ai propri giocatori per evitare di incappare nuovamente in situazioni spiacevoli.